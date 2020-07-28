также в разделеСтолица
В Киеве больше не будет улицы Российской 18
Киевсовет откроет свой двор для парковки авто в выходные и праздники 12
Киевсовет сделал шаг к возвращению Протасова Яра в собственность общины 13
Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях 57
Еще 110 жителей Киева заболели коронавирусом 21
Три района Киева остались без света 41
В Киеве двое парней угнали маршрутку и катались на ней по городу 21
В КПИ коронавирусом заразились 52 человека 27
Прокурором Киева стал люстрированный экс-советник Ермака 29
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 70 человек 15
На столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме 55
Как Кличко устроил рейд по ночному Киеву 48
В общежитии киевского вуза зафиксировали вспышку коронавируса 16
В Киеве за сутки коронавирусом заразились почти 100 человек 12
После стрельбы в Киеве пострадали двое иностранных студентов 42
В Киеве сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом 53
Кличко анонсировал капремонт части Большой окружной 17
Кличко: В Киеве 800 км ливневой канализации, которую не ремонтировали десятилетиями 27

В Лукьяновском следственном изоляторе Киева обнаружили сразу два случая инфицирования коронавирусом. Об этом в комментарии ТСН сообщили в Офисе Омбудсмена.

«Мы получили официальную информацию от государственного учреждения «Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» о том, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус», – говорится в сообщении.

У всех контактных лиц также взяли тесты на COVID-19.


Напомним, по состоянию на 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 66 575 случаев COVID-19, за последние сутки – 919.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
12
Теги