В Лукьяновском следственном изоляторе Киева обнаружили сразу два случая инфицирования коронавирусом. Об этом в комментарии ТСН сообщили в Офисе Омбудсмена.

«Мы получили официальную информацию от государственного учреждения «Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» о том, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус», – говорится в сообщении.

У всех контактных лиц также взяли тесты на COVID-19.



Напомним, по состоянию на 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 66 575 случаев COVID-19, за последние сутки – 919.