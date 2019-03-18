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Прокуратура Киева сообщила о подозрении начальнику Управления образования Деснянской райгосадминистрации, которую разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями, что повлекло ущерб государству на сумму свыше 1,2 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, указанное должностное лицо, действуя в интересах частной фирмы, в нарушение требований п. 4 ст. 36 Закона Украины «О публичных закупках» приняла от коммерческого общества оборудование, не соответствующее требованиям, предъявляемым в тендере для оборудования пищеблоков дошкольных учреждений Деснянского района.

Вследствие допущенных нарушений государству нанесен ущерб на сумму свыше 1,2 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2. ст. 364 KK Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, наказание за которое предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас готовится ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения.

Согласно информации на сайте РГА, эту должность занимает Тамара Постолюк.
ForUm

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