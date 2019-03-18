В Украине с марта вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Госавиаслужбой. Они заменили старые правила, подготовленные Мининфраструктуры и действовавшие с 2012 года, сообщает avianews.com.

Одним из основным нововведений документа стал отказ от обязательной бесплатной нормы багажа. Фактически, Госавиаслужба узаконила сложившееся статус-кво, когда авиакомпании продавали билеты из Украины по безбагажным тарифам, хотя это было запрещено действовавшим законодательством.

Предыдущая версия правил обязывала авиаперевозчиков перевозить бесплатно не менее 15 кг багажа по весовой концепции или не менее 23 кг по штучной концепции.

Также в новой редакции правил ведомство узаконило плату за регистрацию в аэропорту, которая уже не один год взималась некоторыми авиакомпаниями.

Среди новаций — изменение времени окончания регистрации и посадки в самолет. Если старые правила обязывали авиаперевозчиков закрывать стойки регистрации не ранее 40 минут до вылета, а выходы на посадку — не ранее 10 минут до вылета, то теперь эти сроки установлены как 45 минут и 15 минут соответственно.

Кроме того, из правил убрали требование об обязательном бесплатном предоставлении всем пассажирам прохладительных напитков. Теперь пассажир может рассчитывать только на воду по запросу.

В разделе о классах обслуживания в перечень Госавиаслужба добавила первый класс и убрала минимальную норму расстояния между креслами. Если раньше авиаперевозчики должны были устанавливать сидения с шагом не менее 31 дюйм в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе, теперь эта норма не закреплена законодательно и оставлена на усмотрение авиакомпании.