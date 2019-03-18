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Антарктическая станция «Академик Вернадский», расположенная в 15 тысячах км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины. 31 марта здесь будут голосовать 34 человека – 11 участников постоянной экспедиции, т.н. зимовщики, которые находятся на станции целый год, а также 23 научных сотрудника сезонной экспедиции, которые прибыли в конце января, сообщается на сайте Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Станции «Академик Вернадский» является спецучастком, ведь по понятным причинам избирательная процедура в таком труднодоступном месте имеет свои особенности. В частности, полярники используют не «живые» бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в самом большом помещении станции – столовой – устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Затем в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов.

Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа полярников. На днях ЦИК утвердила состав комиссии на этом спецучастке в лице четырех полярников, председателем определен начальник 23 УАЭ Виктор Сытов.

В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на «большую землю» протокол участковой комиссии с «мокрой» печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а бывает, что и через год. Поэтому эти документы в формате скан-копий оперативно передают со станции в ЦИК.

«Если гражданину не безразлично, что станет с его голосом, он и за 15 тысяч километров от дома, среди снегов и айсбергов, найдет возможность проголосовать», - говорит глава НАНЦ Евгений Дикий, призывая всех украинцев 31 марта прийти на избирательные участки.

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на антарктической станции «Академик Вернадский», начиная с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента (голосовать за списки партий), однако не голосуют за кандидатов на мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Напомним, в ближайшие недели состоится ротация зимовщиков. В Антарктиду отправится 24-я УАЭ. Их коллеги из 23 украинской антарктической экспедиции, вернувшись в Киев, привезут опечатанные оригиналы бюллетеней и протокол по результатам голосования на станции 31 марта.
ForUm

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