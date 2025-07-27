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Українські полярники показали унікальний «сендвіч із білого льоду»

Українські полярники показали унікальний «сендвіч із білого льоду»

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» поділилися захоплюючими фотографіями незвичайного айсберга, що отримав назву «сендвіч із білого льоду». Цей природний феномен є наочним свідченням динамічних процесів, що відбуваються в крижаних ландшафтах Антарктиди.

За повідомленням науковців, особливість цього айсберга полягає в його унікальній структурі. Раніше він був невід'ємною частиною льодовика, що розташовувався на суходолі. З часом у кризі утворилася тріщина, яка, як пояснюють полярники, була заповнена талою водою.

Після того, як цей фрагмент відділився від основного масиву і перетворився на айсберг, замерзла тала вода утворила своєрідний прошарок, що візуально розділяє його на дві частини, надаючи йому вигляду «сендвіча».

Ці світлини не лише демонструють дивовижну красу полярних регіонів, а й допомагають краще зрозуміти процеси утворення та трансформації айсбергів, що є важливим для кліматичних досліджень. Українські полярники продовжують свої спостереження, фіксуючи зміни в антарктичній екосистемі та її льодовиковому покриві.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

лідАнтарктидаайсберг
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