Українські полярники показали унікальний «сендвіч із білого льоду»

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» поділилися захоплюючими фотографіями незвичайного айсберга, що отримав назву «сендвіч із білого льоду». Цей природний феномен є наочним свідченням динамічних процесів, що відбуваються в крижаних ландшафтах Антарктиди.

За повідомленням науковців, особливість цього айсберга полягає в його унікальній структурі. Раніше він був невід'ємною частиною льодовика, що розташовувався на суходолі. З часом у кризі утворилася тріщина, яка, як пояснюють полярники, була заповнена талою водою.

Після того, як цей фрагмент відділився від основного масиву і перетворився на айсберг, замерзла тала вода утворила своєрідний прошарок, що візуально розділяє його на дві частини, надаючи йому вигляду «сендвіча».

Ці світлини не лише демонструють дивовижну красу полярних регіонів, а й допомагають краще зрозуміти процеси утворення та трансформації айсбергів, що є важливим для кліматичних досліджень. Українські полярники продовжують свої спостереження, фіксуючи зміни в антарктичній екосистемі та її льодовиковому покриві.