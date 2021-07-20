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Начался конкурс в 27-ю украинскую антарктическую экспедицию на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.

«Если вы всегда мечтали работать в Антарктиде, на украинской станции «Академик Вернадский» - знакомьтесь с условиями и идите: прием анкет продлится до 3 сентября», – говорится в сообщении.

«В этом году ждем больше заявок на конкурс от кандидатов и кадидаток, ведь, во-первых, осенью прошлого года правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями, а, во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию ​​на собственном научно-исследовательском ледоколе! Напомню, что 7 июля правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна», - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Для зимовки на станции традиционно ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки, а также команду жизнеобеспечения - повар, врач, дизелист-электрик, системный механик, сисадмин.

К кандидатам предъявляются как общие требования, так и специфические по должности. Например, каждый будущий полярник или полярница должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтный, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное.

В то же время нет никаких ограничений по гендерному или другим признакам.

Конкурс в 27-м УАЭ продлится в несколько этапов. После завершения приема анкет Конкурсная комиссия осуществит предварительный отбор кандидатов (по формальным признакам). Поэтому в течение месяца претенденты должны будут подать необходимый пакет документов. На третьем этапе происходит профессиональное собеседование и психологическое тестирование. По их итогам Конкурсная комиссия принимает решение о рекомендации или отклонению кандидатур в состав экспедиции. Также формируется кадровый резерв. После этого кандидатов ждет медицинский осмотр и в случае его успешного прохождения - командные сборы, тренинги и обучение.
ForUm

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