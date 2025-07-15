Стало відомо, що потрібно, щоб на законних підставах виїхати до Антарктиди

Міністерство освіти і науки України повідомляє про початок відкритого конкурсу у 31-шу Українську антарктичну експедицію (УАЕ), учасники якої працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2026–2027 роках.

"Наша робота в Антарктиці — це насамперед присутність України на глобальній політичній арені, а українських учених — на науковій карті світу. Хочу нагадати, що ми проводимо одні з найдовших спостережень на крижаному континенті одразу за кількома напрямами: за кліматом, геомагнітним полем, озоновою дірою. Також маємо низку провідних, започаткованих уже в сучасний період досліджень, зокрема з біології, екології, вивчення геокосмосу. Шукаємо команду вчених, яка зможе підтримувати та розвивати цю діяльність, а також команду життєзабезпечення, яка допомагатиме науковцям", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євгеній Дикий.

Зазначається, що в експедицію традиційно потрібні дослідники (біологи, геофізики, метеорологи), лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик.

"Конкурс не має обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головними критеріями під час добору є освіта, фаховий рівень та досвід кандидата чи кандидатки, а також здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для того щоб долучитися, потрібно до 13 серпня (до кінця дня) надіслати до НАНЦ заяву, резюме мотиваційний лист та копії низки документів.

Як повідомлялося, зараз на станції "Академік Вернадський" працюють 13 учасників ювілейної 30-ї УАЕ, зокрема, четверо жінок — дві біологині, лікарка та кухарка. До складу цієї команди увійшло 8 новачків і 5 досвідчених полярників.

4 квітня полярники та полярниці 29-ї Української антарктичної експедиції повернулися в Україну. Разом із зимівниками та зимівницями повернулися науковці сезонної експедиції. Вони працювали на "Вернадському" від кількох тижнів до кількох місяців антарктичного літа. що за час сезону їм вдалося провести низку нових досліджень з метеорології, океанографії, геофізики, геології, біології. Вченим вдалося вперше запустити аргобуї для вивчення Південного океану в межах проєкту OCEAN ICE ("Горизонт Європа"), вперше здійснити одночасне радіозондування атмосфери з "Вернадського" та українського наукового судна "Ноосфера", а також вперше відібрати зразки талої води з льодовиків на континенті щодо наявності в ній мікропластику.