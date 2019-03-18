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Верность Украинской Православной Церкви единогласно выразили около трёх тысяч паломников Свято-Успенской Святогорской лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщается на сайте обители, в день Торжества Православия, 17 марта, в Святогорье совершались торжественные богослужения, на которые собралось около 3 тысяч прихожан и паломников.

После праздничного богослужения наместник Лавры, митрополит Арсений предложил собранию верующих ответить на вопросы касательно нынешнего устроения Украинской Православной Церкви: «Верите ли вы, что наша Святая Церковь спасительна? Верите ли вы, что Украинская Православная Церковь, объединяющая нас в нашем Отечестве под Предстоятельством Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины есть истинная Церковь? Исповедуете ли вы то, что мы хотим хранить единство в Единой Русской Православной Церкви, — и Украина, и Россия, и Молдавия, и Белоруссия — находясь в Едином каноническом пространстве нашей древней, святыми отцами основанной и святителями Русской Православной Церкви?».

На все вопросы соборно всё собрание верующих отвечало единодушное «Да». 

На вопрос о Первосвятителях Церкви - «Нужен ли вам предстоятель здесь в Украине, кроме Митрополита Онуфрия? Нужен ли вам другой Патриарх кроме Патриарха Кирилла?», — ответом православных последовало единодушное «Нет».
«И так отвечает не только народ, стоящий в нашем храме. Точно также ответит народ сегодня по всему нашему Отечеству: ведь недаром у нас 12 500 приходов, более 90 епископов, 251 монастырь. И мало кто, братья и сестры, встал на путь иудин, поползнувшись, отвергшись от Матери-Церкви. Есть таковые, но это единицы. И как среди апостолов один такой нашёлся, к сожалению, и у нас такие нашлись. Но дай им, Боже, спасение в нашей Матери-Церкви, которая молитвенно ожидает их возвращения через покаяние», — заключил архипастырь.

Митрополит Арсений также попросил собрание верующих, чтобы каждый, осенив себя крестным знамением, засвидетельствовал свою верность канонической Матери-Церкви голосованием рук: «О том что мы, братья и сестры, хотим быть в Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и в составе Русской Православной Церкви, возглавляемой Святейшим Патриархом Кириллом», — на что все до единого из присутствовавших в храме верующих подняли руки «За». На просьбу владыки поднять руки те, кто против — не поднялась ни одна рука. 

«У нас даже одного Иуды не нашлось» — с утешением отметил митрополит, пожелав своей пастве держаться этого единства.
ForUm

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