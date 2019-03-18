Во вторник, 19 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

За этой условной полосы существенных осадков не ожидается.

Во вторник теплее всего будет на востоке, юге и во многих центральных областях, однако буде прохладнее, чем сегодня.

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до + 8 + 10 градусов, дождь.

«До конца недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха», - отметила синоптик.