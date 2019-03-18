также в разделеОбщество
Военные сбили очередной беспилотник боевиков 10
В Украине изменили правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах 38
Суд вынес первый приговор по делам САП с реальным сроком 29
В Одессе задержали злоумышленников, которые выбросили иностранца из окна 16
С деятельности Укроборонпрома частично снимут гостайну 5
ЧАЭС объявила тендер на демонтаж «Саркофага» 26
НАТО требует от РФ вернуть контроль над Крымом Украине 71
СБУ: Завербованный крымчанин собирал данные о ВСУ и «Правом секторе» 15
Руководство Академии аграрных наук присвоило особо ценные земли под Киевом 59
Россиянин организовал канал переправки нелегалов через Украину 23
Аксенов: Сейчас в Крыму войск больше, чем у всей Украины 79
В Украине накрыли сеть фейковых колл-центров для запугивания избирателей 22
Украина предлагает создать международную группу по аудиту потерь от войны 39
В НАБУ рассказали о роли «агента» из расследования Bihus.info 37
Условия содержания Гриба не изменились после приезда украинского врача 32
Завтра в Украине ожидается самый теплый день 94
НСЖУ: Арестованный в Крыму блогер Мемедеминов подвергается пыткам 43
В НАБУ сказали, кого касаются 87 страниц дела о «хищениях в оборонпроме» 59

Во вторник, 19 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

За этой условной полосы существенных осадков не ожидается.

Во вторник теплее всего будет на востоке, юге и во многих центральных областях, однако буде прохладнее, чем сегодня.

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до + 8 + 10 градусов, дождь.

«До конца недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха», - отметила синоптик.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
45
Теги