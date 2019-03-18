Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу «Украина» заявил, что не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и Президента, чем обеспечение восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Первая позиция, мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира – тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день сделать незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали – сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма», - заявил Порошенко.

«Вторая позиция – ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов это делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым», - добавил он.

Президент отметил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

«То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым шлемам (введение миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, - ред.)», - также отметил Глава государства.