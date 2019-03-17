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Железнодорожная инфраструктура Украины из-за нехватки средств постепенно теряет свою мощность.
По состоянию на 1 января 2019 года протяженность путей с просроченными сроками реконструкции составила 2431,9 км, усиленного капитального ремонта ожидают 1255,3 км путей, а капитального - 4735,5 км, сообщает медиацентр Укрзализныци Магистраль.
Всего же длина железнодорожного полотна составляет более 27 тысяч километров.
При этом на железной дороге эксплуатируется почти 122 тысячи дефектных рельсов и более 25 тысяч мест временного восстановления рельсовых плетей бесстыкового пути.
Напомним, что сумма необходимых инвестиций в развитие Укрзализныци, по оценке госкомпании, составляет 6 миллиардов долларов.
ForUm

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