также в разделеЭкономика
ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества 17
Брокеры-мошенники выманили у украинцев 70 миллионов 10
Украина приостановила полеты Boeing 737 MAX 19
Средняя пенсия в Украине выросла почти на 20% 74
СМИ: Ахметов продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии 29
Таможня 16 марта остановит работу на 2 часа 30
Набсовет «Нафтогаза» рекомендовал Кабмину продлить контракт с Коболевым 62
Украина разместила евробонды еще на $350 миллионов 30
В Украине разрешили торговать гособлигациями США 29
Монетизация субсидий: украинцам уже выплатили 352 миллиона 56
США планируют выделить на военную помощь Украине $250 миллионов 16
«Нафтогаз»: Облгазы могут сорвать монетизацию субсидий 95
Украина сократила импорт газа на 20% 22
В Украине продолжает дорожать автогаз 84
В феврале инфляция замедлилась до 8,8% 24
Начались массовые проверки облгазов 84
Ощадбанк начинает выплачивать субсидии наличными непенсионерам 44
За месяц действия валютного закона украинцы купили онлайн около $50 миллионов 332

Говорить об индексации тарифов на пассажирские перевозки до утверждения финансового плана АО «Укрзализныця» преждевременно. Об этом рассказал председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов во время интервью газете «Сегодня», сообщили сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По его словам, в Укрзализныце продолжается работа над усовершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки. Необходимо найти баланс между экономической целесообразностью для компании и оставить услугу доступной для клиентов. «Вопрос - как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок. Чтобы ответить на эти вопросы, мы предлагаем разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов. Это нужно для того, чтобы Укрзализныця смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта», - отметил руководитель Укрзализныци.

В частности Кравцов рассказал, что предусмотрены три класса поездов: «комфорт», «стандарт» и «эконом», которые будут разделены по уровню сервиса и будут иметь соответствующую стоимость. Например, для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного.

«Мы на финальной стадии введения классов. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет завершен», - подытожил председатель правления компании.

Напомним, ранее в «Укрзализныце» заявили, что в 2019 планируют на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги