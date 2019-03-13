Говорить об индексации тарифов на пассажирские перевозки до утверждения финансового плана АО «Укрзализныця» преждевременно. Об этом рассказал председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов во время интервью газете «Сегодня», сообщили сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По его словам, в Укрзализныце продолжается работа над усовершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки. Необходимо найти баланс между экономической целесообразностью для компании и оставить услугу доступной для клиентов. «Вопрос - как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок. Чтобы ответить на эти вопросы, мы предлагаем разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов. Это нужно для того, чтобы Укрзализныця смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта», - отметил руководитель Укрзализныци.

В частности Кравцов рассказал, что предусмотрены три класса поездов: «комфорт», «стандарт» и «эконом», которые будут разделены по уровню сервиса и будут иметь соответствующую стоимость. Например, для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного.

«Мы на финальной стадии введения классов. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет завершен», - подытожил председатель правления компании.

Напомним, ранее в «Укрзализныце» заявили, что в 2019 планируют на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.