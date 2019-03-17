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В Киеве сегодня, 17 марта 2019, во время выступления Петра Порошенко на Михайловской площади правоохранителями было задержано 2 человека. Об этом сообщает прес-служба Нацполиции.

Сообщается, что во время поверхностной проверки одного из мужчин, правоохранителями было изъято телескопическую палку.

«Его доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконенне обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в Нацполиции.

Также был задержан мужчина, который во время словесной перепалки устроил потасовку и пытался вырвать плакат активиста. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, где на него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

«В целом мероприятие прошло без грубых нарушений правопорядка. Правоохранители продолжают нести службу в центральной части столицы», - добавили правоохранители.

Напомним, во время выступления Порошенко в Киеве произошли столкновения. Некоторые люди, которые требовали наказания виновных в хищении бюджетных средств выделенных для развития оборонной сферы, с плакатом, на котором написано: «Где от рубленные руки?» в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: «Позор!».
ForUm

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