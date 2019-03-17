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На Михайловский площади в Киеве сегодня, 17 марта 2019, во время мероприятия «Народная встреча с Петром Порошенко» произошло столкновение. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

Активисты, которые требовали наказания виновных в хищении бюджетных средств выделенных для развития оборонной сферы, с плакатом, на котором написано: "Где от рубленные руки?» в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: «Позор».

Люди с другой стороны, которые пришли поддерживать президента Порошенко, ответили агрессией в отношении активистов.

Кроме того, неизвестные лица, которые стояли позади, порвали плакат активистов.

Отмечается, что полиция коммуникация пыталась остановить столкновение.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о проведении аудита Государственного концерна "Укроборонпром" и предприятий, которые в него входят, при участии иностранных экспертов.
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