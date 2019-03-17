Власти Франции будут принимать решительные меры, чтобы предотвратить насилие и вандализм во время акций протеста "желтых жилетов".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который 16 марта прервал свой отпуск в Пиренеях из-за протестов в Париже, сопровождавшихся столкновениями с полицией и поджогами, сообщает DW.

«Он (Макрон - ред.) посетил кризисный штаб, где объявил, что намерен принять сильные дополнительные решения», - говорится в сообщении.

По словам французского президента, меры по защите правопорядка, приняемые властями до сих пор, были недостаточными.

Макрон также назвал мирных протестующих «сообщниками» хулиганов.

Как известно, в субботу участники акций "желтых жилетов» не только разгромили витрины магазинов известных марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, но и подожгли отделение банка, в результате чего пострадали 11 человек, проживавших в квартирах над ним. Во время беспорядков полиция задержала 240 человек.

Волна протестов «желтых жилетов» во Франции началась 17 ноября прошлого года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, часто возникали столкновения между протестующими и правоохранителями. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, «желтые жилеты» решили продолжать протесты.

Напомним, в субботу, 16 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста движения «желтых жилетов».