В субботу, 16 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста движения «желтых жилетов». Об этом сообщает BFM TV.

Как сообщается, в Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции.

Отмечается, что минимум 20 участников движения «желтых жилетов» были арестованы правоохранителями. По предварительным данным, у протестующих могли обнаружить запрещенные предметы, что стало причиной их ареста.

Напомним, в минувшую субботу, 9 марта, на акции протеста движения «желтых жилетов» во Франции вышли около 28,6 тысяч человек. По меньшей мере 3 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.