Аргентина временно закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX. Об этом информирует Reuters.

Государственное информационное агентство «Телам» сообщило, что соответствующее решение правительства будет опубликовано в понедельник.

По данным агентства, в этом решении отмечается, что Национальная администрация гражданской авиации (ANAC) «предложила немедленно предотвратить полеты на территории Аргентины всех типов самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, пока результаты расследования последней аварии не докажут необходимость отмены этих мер».

В связи с катастрофой Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой погибли 157 человек, в минувшую среду правительства Мексики, Панамы и Колумбии приостановили полеты этих самолетов.

Напомним, Boeing попросил приостановить полеты всех самолетов 737 MAX.