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Перед предвыборным митингом президента Петра Порошенко в Полтаве в стычке с участием активистов «Национальных дружин» и правоохранителей пострадал один человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Сообщается, что около 14:00 в центре Полтавы группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции, которые охраняли порядок на площади возле театра имени Гоголя перед митингом Порошенко.

«В результате провокации пострадал один гражданский человек. С целью недопущения обострения ситуации, полиция пресекла противоправную деятельность радикальной группы. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства», - говорится в сообщении.

Отметим, по данным местных СМИ, были задержаны около десятка активистов "Нацдружин".

Напомним, ранее сообщалось, что послы стран «Большой семерки» (G7) призвали правоохранительные органы не допустить срыва выборов президента 2019. Они, в частности, обратили внимание на "активизацию праворадикальных движений».
ForUm

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