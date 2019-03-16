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Украинцев нет среди жертв теракта в Новой Зеландии. Об этом в комментарии Громадському сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Украинцев нет среди жертв расстрелов в двух мечетях», – говорится в сообщении.

По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.

Полиция задержала четырех человек: троих мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

Отметим, в манифесте Таррант рассказал, что якобы бывал в Украине.

Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в атаке на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, планировал продолжить нападения.
ForUm

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