Украинцев нет среди жертв теракта в Новой Зеландии. Об этом в комментарии Громадському сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«Украинцев нет среди жертв расстрелов в двух мечетях», – говорится в сообщении.
По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.
Полиция задержала четырех человек: троих мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.
Отметим, в манифесте Таррант рассказал, что якобы бывал в Украине.
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в атаке на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, планировал продолжить нападения.
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