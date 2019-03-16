Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в атаке на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, планировал продолжить нападения. Об этом в субботу, 16 марта, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщает New Zealand Herald.

Она напомнила, что подозреваемого задержали через 36 минут после первых сообщений о стрельбе.

«В машине, в которой он находился, нашли два ружья, он, безусловно, намеревался продолжить атаку», - сказала Ардерн на пресс-конференции.

Также она заявила, что в стране пришло время пересмотреть законодательство в сфере прав на оружие.

«Я могу сказать вам сейчас одно: наши законы по контролю за оружием изменятся», - сказала премьер-министр. Премьер-министр отметила, что у нападавшего имелась лицензия на оружие.

Она сообщила, что попытки изменения законодательства в этой области были в 2005, 2012 и после 2017 года.

Накануне вооруженные люди устроили стрельбу в двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, погибли 50 человек, примерно столько же получили ранения. Ардерн назвала это нападение терактом.

Сообщается, что Таррант останется под стражей до 5 апреля. На суде в Крайстчерче судья зачитал ему обвинение в убийстве как минимум одного человека. Отметим, Таррант снимал расстрел в мечети на видео и транслировал его в прямом эфире в Facebook.