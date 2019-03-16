Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение СНБО от б марта 2019 года «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа».

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины, учитывая необходимость усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации определила ряд задач, в том числе для правительства и Министерства экономического развития и торговли Украины», - говорится в сообщении.

Согласно решению СНБО, будет проведен обзор оборонно-промышленного комплекса. Кабинету министров Украины поручено обеспечить проведение такого осмотра в установленном порядке.

Правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна «Укроборонпром» и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром».

Кроме того, Кабмину поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра экономического развития и торговли Украины, с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе Государственным концерном «Укроборонпром».

Кабинет министров также должен в месячный срок организовать с привлечением международных экспертов аудита Государственного концерна «Укроборонпром» и предприятий - участников этого концерна и по его результатам информировать общественность.

Также должны быть разработаны и внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О государственном оборонном заказе», в котором предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок. На рассмотрение парламента также должны быть представлены законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа; внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников Государственного концерна «Укроборонпром» и включения их в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы; внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.