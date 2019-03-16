В период с 16 по 18 марта 2019 в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью 16-17 марта в горах Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в период с 16 по 18 марта 3 уровень снеголавинной опасности ожидается в горах Ивано-Франковской области.

В Киеве днем ​​16 марта и ночью 17 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.