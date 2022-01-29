В Україні сьогодні, 29 січня, у східних та північних регіонах буде сніг. Проте вдень морози будуть невеликі - до -2 градусів. Температура повітря вночі опуститься до -8.
Як пишуть Букви, про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У Києві буде хмарно, прогнозують сніг. Температура повітря досягне -1…+1. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса.
У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря опуститься до -2…+5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0…-8.
У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1…+2 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1. Подекуди прогнозують сніг.
На Сході України вдень прогнозують від -1 до +3 градусів. Вночі буде 0…-2. Місцями очікується сніг.
На Півдні денна температура становитиме +1…+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1…+1.
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