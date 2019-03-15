В Киеве днем ​​16 марта и ночью 17 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает пресс-служба КГГА.

В столице в субботу облачно с прояснениями, днем ​​дождь. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​6-8° тепла.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 11 марта в Киеве на улице Лысенко сильный ветер сорвал со здания часть крыши. Также в городе были повалены несколько деревьев.