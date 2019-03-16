Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что оппозиция взяла под контроль нефтяную компанию Citgo, которую якобы хотел разворовать режим Мадуро.
Об этом Хуан Гуайдо написал в Twitter.
Querían robárselo todo, pero ya tenemos control de @CITGO y la licencia para seguir operando la empresa, rescatando un importante activo de la Nación.— Juan Guaidó (@jguaido) 15 марта 2019 г.
Quieren que abandonemos las calles, pero mañana todos saldremos a organizarnos para cesar al usurpador. https://t.co/0h2ZovJphq
«Они хотели все украсть, но мы уже взяли под контроль компанию Citgo и получили лицензии на продолжение деятельности компании, спасая от краха важный ресурс страны. Они хотят, чтобы мы прекратили уличный протест, но завтра мы организуемся, чтобы остановить узурпатора», - написал Гуайдо.
Напомним, после того, как Венесуэла столкнулась с масштабным блэкаутом, глава страны Николас Мадуро сформировал специальное воинское подразделение, отвечающее за технический контроль систем энергоснабжения.
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