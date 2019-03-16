«Они хотели все украсть, но мы уже взяли под контроль компанию Citgo и получили лицензии на продолжение деятельности компании, спасая от краха важный ресурс страны. Они хотят, чтобы мы прекратили уличный протест, но завтра мы организуемся, чтобы остановить узурпатора», - написал Гуайдо.

Напомним, после того, как Венесуэла столкнулась с масштабным блэкаутом, глава страны Николас Мадуро сформировал специальное воинское подразделение, отвечающее за технический контроль систем энергоснабжения.