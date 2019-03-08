В Венесуэле без света остались 23 из 25 штатов страны, а также столица Венесуэлы - Каракас.

Из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны широкомасштабное отключение электричества произошло вечером в четверг, 7 марта, сообщает «Украинская правда».

Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.

Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) заявила, что причиной перебоев с подачей электричества стала диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции страны «Эль-Гури».

«Это часть электрической войны против государства»,- заявили в компании.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обвинил «американский империализм» в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена», - написал Мадуро в своем Twitter.

Министр энергетики Луис Мот Домингес пообещал, что проблемы с электричеством устранят в течение трех часов, однако его оптимизм оказался неоправданным.

Тем временем жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Аварии в сфере электроэнергетики случаются в Венесуэле все чаще. Власти традиционно видят в них происки империализма.

Однако представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с износом оборудования и нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал обвинения режима Мадуро в twitter.

«Отключение электричества и разорение, от которого страдают обычные венесуэльцы, не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Дефицит электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро», - написал он.