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Теракт произошел на территории газового завода крупнейшей венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) в городе Эль-Техеро, штат Монагас. Об этом сказал министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

«Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA», – сказал министр.

По его словам, теракт, произошедший на участке газопровода в городе Эль-Техеро, затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом.

Чиновник отметил, что сообщения о жертвах пока не поступали.

Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры на месте происшествия были развернуты ремонтные бригады.
ForUm

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