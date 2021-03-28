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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней пребывания на карантине, из-за некоторого недомогания... я получил положительный результат теста на COVID-19», — написал Гуайдо.

Он отметил, что переносит заболевание в легкой форме и находится на самоизоляции.

По данным Министерства здравоохранения Венесуэлы, в стране с начала пандемии COVID-19 заболели 154,9 тыс. человек. Из них 143,4 тыс. выздоровели, 1,5 тыс. умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 740 случаев заражения коронавирусом.
ForUm

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