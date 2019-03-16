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Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что украинские военные надежно контролируют линию соприкосновения на Донбассе и никогда не ведут огонь по населенным пунктам.

«Констатирую, что на данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством («армии» так называемых «Л/ДНР»), но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно», - сказал С.Наев в интервью газете «Факты», сообщает Интерфакс.

При этом он подчеркнул, что украинские военные должны быть готовы «ежеминутно и ежесекундно» к любым возможным вызовам и угрозам.

С.Наев отметил, что по численности и вооруженности перевес на стороне армии Российской Федерации. «Потому в случае возможной полномасштабной агрессии наш успех будет зависеть не только от стойкости солдат и офицеров, но и от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров, ведь с такой угрозой реально можно справиться только сообща», - сказал он.

Командующий Объединенных сил также заверил, что украинские военные не ведут огонь по населенным пунктам.

«Могу заверить, что Объединенные силы никогда - это я подчеркиваю! - не ведут огонь по украинским населенным пунктам. Ведь там проживают наши соотечественники. Мы твердо и последовательно придерживаемся Минских договоренностей, а огонь открываем исключительно в ответ», - сказал С.Наев.
ForUm

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