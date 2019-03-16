О таком сообщает штаб сил ООС.
«Противник обстреливал наши войска из минометов 120 и 82 калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия. В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Восток позиции наших войск были обстреляны дважды - возле Новоселовки второй и Широкиного», - говорится в сообщении.
Кроме того, нарушал тишину враг и в полосе ответственности оперативно-тактического группировки Север. Там сепаратисты четыре раза обстреляли наших защитников:
дважды из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем – в районе села Крымское;
из противотанкового ракетного комплекса – возле населенного пункта Новозвановка;
из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.
Потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, 15 марта два противника были уничтожены.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Днем ранее сепаратисты четыре раза за сутки обстреляли украинских военных.
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