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Российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, огонь открывался трижды.

О таком сообщает штаб сил ООС.

«Противник обстреливал наши войска из минометов 120 и 82 калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия. В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Восток позиции наших войск были обстреляны дважды - возле Новоселовки второй и Широкиного», - говорится в сообщении.

Кроме того, нарушал тишину враг и в полосе ответственности оперативно-тактического группировки Север. Там сепаратисты четыре раза обстреляли наших защитников:

дважды из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем – в районе села Крымское;

из противотанкового ракетного комплекса – возле населенного пункта Новозвановка;

из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, 15 марта два противника были уничтожены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Днем ранее сепаратисты четыре раза за сутки обстреляли украинских военных.
ForUm

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