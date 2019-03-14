13 марта российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и из снайперского оружия – вблизи Марьинки.
В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств.
По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, трое ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.
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