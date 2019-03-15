Погашение первой части еврооблигаций и выплата очередного купонного дохода по ним, осуществленные Укрзализныцей 14 марта 2019, не могли существенным образом отразиться на курсе национальной валюты.

Эти колебания могли стать следствием стечения ряда других факторов, заявили в пресс-службе компании.

«Из 175 млн долларов, выплаченных 14 марта 2019, на межбанке компания приобрела только 55 млн. Причем это делалось несколькими траншами, что при сегодняшней емкости валютного рынка Украины в пределах 270-400 млн долларов ежедневно, не могло существенно повлиять на курс национальной валюты», - отметили в Укрзализныце.

В компании также обратили внимание, что определенные колебания на валютном рынке наблюдались и до, и после выхода компании на межбанк. «Валютные колебания могли стать следствием стечения ряда других факторов, что зафиксировало гривню к доллару на новом уровне», - предположили в обществе.

Ранее СМИ сообщили, что Укрзализныця спровоцировала обвал курса гривни, купив валюту для погашения еврооблигаций на 175 млн долларов.