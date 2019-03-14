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С начала 2019 пограничники задержали 59 граждан Украины, которые были завербованы российскими спецслужбами.

Об этом на брифинге заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Укринформ.

«В 2019 году выявлено 59 таких лиц. В органы предварительного расследования направлено 39 сообщений об обнаружении уголовного нарушения по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса - это создание непредусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований», - сказал Слободян.

Он сообщил, что в последнее время участились случаи отправки на мирную часть Украины с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины.

Так, сегодня ночью пограничники совместно с национальной полицией обнаружили боевика «Л/ДНР», который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом в сторону материковой Украины.
ForUm

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