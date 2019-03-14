Сегодня ночью пограничники совместно с национальной полицией обнаружили гражданина, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом в сторону материковой Украины.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, данный человек 1992 года рождения в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ в составе батальона «Заря» незаконных военных формирований и имел позывной «Коса».

Был ранен и награжден фейковым отличием.

Еще раньше завербован был на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы «несложную» работу.

«Это – обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований. Однако как обычно с заработками не сложилось», - написал он в Facebook.

В целом, отметил Слободян, настораживает тенденция, что в последнее время участились случаи направления на мирную часть Украины с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины