В Киеве задержан «на горячем» во время получения неправомерной выгоды начальник отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора Департамента охраны культурного наследия КГГА. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратился предприниматель, занимающийся кофейным бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установления наружной рекламы на фасаде помещений, расположенных на территории Старого Подола, у него возникла потребность в получении справки указанного Департамента о том, относятся ли указанные здания к объектам архитектурного памятника.

За получение этой справки начальник отдела Департамента потребовал от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 500 долларов США.

13 марта при передаче оговоренной суммы чиновник был задержан правоохранителями недалеко от места работы. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Разоблачение чиновника осуществлялось при содействии Управления КГГА по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.