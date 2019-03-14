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Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге 13 марта принял резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя Евросоюза по Украине. Об этом сообщил глава делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

«Европарламент радует второй день подряд: принята резолюция с рекомендацией назначить спецпредставителя Евросоюза по Украине, который сфокусируется на вопросах Крыма и Донбасса. 5 лет упорной дипломатии президента Украины, МИД и народных депутатов, которые занимались вопросами иностранных дел и евроинтеграции, сейчас приносят вполне конкретные результаты», - написал он в Facebook.

Арьев отметил, что на фоне последних законопроектов по противодействию РФ, проголосованных в конгрессе США, последние события свидетельствуют об огромном сдвиге мировой дипломатии в сфере значительно более эффективного противодействия российской агрессии.  

Напомним, ранее Европералаемнта принял резолюцию, в которой говорится, что Россия не может больше считаться «стратегическим партнером» Евросоюза, пока продолжается агрессия против Украины и оккупация Крыма.
ForUm

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