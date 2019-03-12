Россия не может больше считаться «стратегическим партнером» Евросоюза, невозможно вернуться к нормальным отношениям с Москвой, пока продолжается агрессия против Украины и оккупация Крыма.

Об этом говорится в принятой во вторник резолюции Европарламента о состоянии политических отношений ЕС-Россия, сообщает Укринформ.

Документ, автором которого является латвийский парламентарий Сандра Калниете (ЕЭП), поддержали 402 депутата, 163 были против и 89 воздержались.

«Европарламент подчеркивает, что нелегальная оккупация и аннексия украинского региона Крыма Россией, ее прямое и косвенное участие в военном конфликте в восточной Украине и продолжающиеся нарушения территориальной целостности Грузии и Молдовы является умышленным нарушением международного права, демократических принципов и основоположных прав», - констатируется в документе.

ЕП подчеркивает, что при существующих обстоятельствах Россия не может больше рассматриваться как «стратегический партнер».

Поэтому европарламентарии предлагают пересмотреть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС-РФ.

Отмечается, что ЕС не видит постепенного возвращения к «business as usual» в отношениях с Россией, пока страна не выполнит в полном объеме Минские договоренности и не восстановит территориальную целостность Украины.

В документе также подчеркивается необходимость усиления роли ЕС в Нормандской формате и в очередной раз выражалась поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

В резолюции ЕП осуждает действия России в Азовском море, которые демонстрируют нарушения международного морского права и международных обязательств, включая строительство Керченского моста.

Депутаты поддержали мандат на развертывание миротворческой миссии ООН в восточной Украине, а также призвали назначить специального посланника ЕС по Крыму и Донбассу.

В ЕП выразили обеспокоенность в связи с милитаризацией Россией региона Азовского, Черного морей и Калининградской области, а также нарушением территориальных вод европейских стран в Балтийском море.

Европарламент также указал России на ее ответственность за катастрофу рейса МН17 в 2014 году, что подтверждено международной следственной группой.

Законодательный орган ЕС строго осудил причастность России к делу Скрипалей, к проведению дезинформационных кампаний, кибератак, которые осуществляются российскими специальными службами с целью дестабилизации публичных и частных коммуникаций, и усиление напряженности в ЕС и в странах-членах.

Среди прочего депутаты ЕП выразили глубокую обеспокоенность связями российского руководства с крайними правыми и популистскими националистическими партиями в ЕС, включая Венгрию.