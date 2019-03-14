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США 13 марта вслед за многими другими странами мира обнародовали экстренное решение прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max версий 8 и 9, заявил президент Дональд Трамп.

До этого объявления американская Федеральная авиационная администрация говорила, что у нее нет данных для утверждений, что самолеты опасны. Трамп сослался на «новую информацию», которая появилась во время расследования инцидента в Эфиопии, но не уточнил деталей, сообщает Радио Свобода.

Трамп добавил, что безопасность американцев является «первостепенной заботой», и добавил, что авиационные власти вскоре сделает заявление по этому поводу.

«Boeing – это невероятная компания. Они работают очень тщательно сейчас и, надеюсь, быстро найдут ответ», - отметил Трамп.

Как сообщал ForUm, в связи с катастрофой самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии Украина 13 марта объявила, что прекращает летную эксплуатацию этих самолетов.

Уже ряд стран и авиакомпаний по всему миру запретила полеты авиалайнера Boeing 737 MAX 8 через после авиакатастрофы в Эфиопии. Европейский союз, Великобритания, Норвегия, Австралия, Китай, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бразилия, Мексика, Индия и другие страны заявили 12 марта, что запрещают полеты самолета этой модели или закрывают свое воздушное пространство для самолетов из других стран в качестве меры пресечения.
ForUm

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