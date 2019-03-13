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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о возможной подготовке заместителем главы СБУ физического уничтожения лидеров политической партии «Национальный корпус» и общественной организации «Национальные дружины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что с заявлением в ГБР обратился заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, которого народный депутат Андрей Билецкий во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия.

Напомним, Билецкий заявил, что власти готовят физическое устранение лидеров «Национального корпуса». Он утверждает, что по команде президента Украины Петра Порошенко заместитель главы СБУ Виктор Кононенко через криминальных авторитетов готовит нападения и даже физическое уничтожение лидеров «Нацкорпуса» и «Национальных дружин».

Служба безопасности Украины призвала Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в связи с заявлением лидера партии «Национальный корпус», нардепа Андрея Билецкого о подготовке спецслужбой якобы по заказу Президента Петра Порошенко нападений на лидеров движения.  
ForUm

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