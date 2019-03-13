Запрет въезда в Украину для австрийского журналиста Кристиана Вершютца не связан с цензурой, а является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству. Об этом в среду на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает «Европейская правда».

«Прежде всего речь идет о том, что австрийский журналист нарушил украинское законодательство, въехав на оккупированную территорию Украины незаконным способом. На основании этого СБУ вынесла решение о запрете ему въезда в Украину сроком на год», - отметила пресс-секретарь.

«Другой аспект - наличие оперативной информации о якобы готовящейся провокации в отношении указанного журналиста. И такой шаг, по данным СБУ, должен был обезопасить господина Вершютца от возможных рисков», - добавила она.

Зеленко подчеркнула: Украина не считает ситуацию вокруг журналиста серьезным вызовом для двусторонних отношений с Австрией и призывает Вену снизить градус напряжения.

«Отмечу: это решение не имеет никакого отношения ни к вопросу цензуры, ни к вопросу наступления на свободу слова. Это исключительно следствие пренебрежительного отношения к законодательству Украины. Мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на дальнейший плодотворный диалог», - отметила Зеленко.

Напомним, ранее нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что СБУ запретила журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.

В СБУ объяснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что дело Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова.