Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявляет, что дело руководителя киевского бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиана Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова. Он сказал об этом в комментарии Европейской правде.

В частности, посол рассказал о своем визите в австрийский МИД, куда его вызвали из-за запрета Вершютцу на въезд в Украину.

«Я четко заявил, что дело Вершютца не имеет никакого отношения к проблеме свободы слова», - сказал Щерба.

Дипломат подчеркнул, на прошлой неделе на Донбасс ездила большая делегация австрийских журналистов, многие из которых известны своей критикой Украины.

«Они не имели никаких проблем с въездом в Украину или аккредитации в зоне ООС. Просто эти журналисты имели элементарное уважение к Украине и ее законодательству. Других требований у нас нет. Господин Вершютц этих требований не соблюдал – и получил наказание, очень мягкие которое с точки зрения толкования украинского законодательства», - отметил Щерба.

Напомним, глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда журналисту на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

Ранее она осудила запрет на въезд для журналиста как «недопустимую цензуру в Европе».

Кристиан Вершютц – шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. Украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила, ссылаясь на свои источники, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину из-за угрозы, которую он представлял для национальной безопасности.

По ее словам, с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, «широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от «Раша тудей», дискредитируя деятельность Вооруженных сил Украины, отрицая агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ называя «ополченцами».

В СБУ объяснили, что основанием для решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.