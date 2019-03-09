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Кристиан Вершютц утверждал о существующих угрозах его жизни в Украине, напомнили в украинской спецслужбе.

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу сроком на один год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook в субботу, 9 марта.

«Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста», – заявили в спецслужбе.

В ведомстве отметили, что сам Вершютц «отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине».

«Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд», – говорится в сообщении.

Ранее нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что СБУ запретила журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.
ForUm

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