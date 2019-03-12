НАК «Нафтогаз Украины» предупреждают об угрозе срыва облгазсбытами монетизации субсидий. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Потребители, которых обслуживают облгазосбыты Фирташа, начали спрашивать нас: а где же счета за февраль? От услуг Укрпочты компания, говорят, отказалась, на замену никого не нашла, поэтому, кто и как разнесет в этом месяце бумажные счета, неизвестно. В электронном кабинете создать счет невозможно, система на технических работах. Зачем это может быть нужно? Кроме стандартных причин, то крутят нормам/температурными условиями/рекомендованными платежами или пишут листовки о плохом «Нафтогазе», есть еще одна версия», – говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» напомнили, что в этом месяце уже стартовала монетизация субсидий. «Деньги впервые получили люди, а не газсбыты. Это правильный цивилизованный подход. Он побуждает людей разумно потреблять газ и ставит получателей субсидий по одну сторону с активистами ОСМД, которые стремятся утеплить свой дом и платить меньше. Это требование закона, принятого всеми фракциями Верховной Рады», – подчеркнули в компании.

«А через это недобросовестные сбыть могут потерять часть своих черных доходов. Потому что когда субсидия виртуальная, то какая субсидианту разница, сколько в счет записали? А теперь уже нет. Что сэкономил – твое», – заявили в НАК.

«Уничтожить монетизацию можно, если рассказать, что люди неспособны платить самостоятельно, давайте, мол, вернемся к старой системе. Для этого надо создать видимость плохих расчетов и громко об этом сказать со своего канала. А нет счетов - нету расчетов», – отметили в «Нафтогазе».

«104.ua, искренне надеемся, что ваша система скоро придет в норму и люди получат свои счета вовремя. Ведь выставлять корректно счета - это единственная функция ваших сбытов и единственное оправдание существования вас в ПСО», – подытожили в компании.

Напомним, с 12 марта Ощадбанк начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года.