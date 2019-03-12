Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) готовится запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы самолета этой модели в Эфиопии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg .

Управление гражданской авиации Великобритании уже присоединилось к странам, запретившим полеты этого самолета в своем воздушном пространстве, заявив во вторник, что это мероприятие было "мерой" в отсутствие информации с регистраторов самолета эфиопской авиалинии.

Германия и Ирландия также ограничат эксплуатацию этой модели, и Европейское агентство по авиационной безопасности планирует пойти на такой же шаг. Это означает запрет на полеты во всех странах ЕС.

Великобритания является третьим по величине авиационным рынком в мире, а EASA – одним из двух крупнейших регуляторов в области совместно с Федеральной авиационной администрацией США, которая говорит, что самолет безопасен.

Эксплуатацию Boeing 737 Max 8 уже запретили Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия и Индонезия.

Напомним, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.