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Новый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос будет заниматься вопросами перевооружения армии, военно-технического сотрудничества и взаимодействия с НАТО.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время представления Кривоноса, которое транслировалось на его на странице в Facebook.

«В СНБО полковник Кривонос будет заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и вопросами взаимодействия с НАТО», - сообщил Порошенко.

Как сообщал ForUm, сегодня, 12 марта, Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и вручил ему служебное удостоверение. 
ForUm

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