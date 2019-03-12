Новый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос будет заниматься вопросами перевооружения армии, военно-технического сотрудничества и взаимодействия с НАТО.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время представления Кривоноса, которое транслировалось на его на странице в Facebook.

«В СНБО полковник Кривонос будет заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и вопросами взаимодействия с НАТО», - сообщил Порошенко.

Как сообщал ForUm, сегодня, 12 марта, Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и вручил ему служебное удостоверение.