Вчера, 11 марта, из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра была вынесена часть копий архивных материалов Апелляционного суда города Киева, сообщает пресс-служба суда.

«11 марта, согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе Киеве и Киевской области было объявлено штормовое предупреждение с указанием о II (оранжевого) уровня опасности. В результате существенного ухудшения погодных условий из-за шквальных порывов ветра в здании Киевского апелляционного суда были существенно повреждены окна и часть фасада здания», – говорится в сообщении.

Так, в частности, из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра была вынесена часть копий архивных материалов относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения.

В суде отметили, что ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно ни было.

«В дальнейшем просим представителей средств массовой информации обращаться к официальным источникам и воздерживаться от предоставления обществу недостоверных данных. В то же время коллектив суда выражает искреннюю благодарность тем гражданам, которые не остались равнодушными и оказали помощь в сборе архивных копий», – сказано в сообщении.

Напомним, 11 марта в Киеве на улице Лысенко сильный ветер сорвал со здания часть крыши. Также в городе были повалены несколько деревьев.