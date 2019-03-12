Новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны станет Сергей Кривонос, который недавно снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и поддержал действующего Главу государства Петра Порошенко.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Администрации Президента.
Напомним, 6 марта Центральная избирательная комиссия получила обращение Кривоноса об отказе баллотироваться.
Он пояснил отказ баллотироваться тем, что считает нецелесообразной смену Верховного главнокомандующего ВСУ во время войны.
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