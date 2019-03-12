Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД РФ спустя полгода после заявления о намерении не продолжать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

«Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которое мы направили еще 21 сентября 2018», - сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Как видите, с ответом они не медлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это якобы только сама Украина систематически нарушала Договор», - отметил он.

Например, по словам министра, Соглашение об ассоциации с ЕС – это, по мнению россиян, тоже грубое нарушение.

«Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, все делаем правильно», - резюмировал Климкин.

Как сообщал ForUm, МИД РФ направил Украине ноту в связи с прекращением действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами от 31 мая 1997 года.