Сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Дмитрий Москаленко, который фигурирует в журналистском расследовании Bihus.info, был выведен в распоряжение на время досудебного расследования более двух лет назад, заявили в пресс-центре СБУ.

«В рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой. В соответствии с требованиями законодательства 17 февраля 2017 он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ оказала полное содействие Генпрокуратуре по этому делу. На сегодня это дело уже рассматривает суд», - отметили в ведомстве.

В СБУ уточнили, что дело против Москаленко открыто по подозрению в совершении правонарушений предусмотренных ч. 4 ст.190 УПК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.