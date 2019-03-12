В ближайшие дни в Украине будет холодно, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В среду, 13 марта, ночью 1-6 градусов, в южной части от 2 мороза до 3 тепла, завтра днем ожидается + 4 + 9 градусов.
Ветер будет умеренный, днем на Западе – порывистый.
Будет преобладать сухая, даже солнечная погода.
В Киеве завтра ночью -2-4 градуса, днем +5 +7 градусов.
В выходные, 16-17 марта, и в понедельник в Киеве потеплеет до + 12 + 18 градусов.
Однако с 20-го марта температура воздуха снова немного снизится.
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